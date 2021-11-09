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Bhiwani News: उमरावत में तीन दिवसीय वार्षिक महोत्सव 16 से

Mon, 14 Sep 2026 12:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Mon, 14 Sep 2026 12:31 AM IST
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varshik mahotsaw from 16
संवाद न्यूज एजेंसी
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भिवानी। गांव उमरावत में 16 से 18 सितंबर तक तीन दिवसीय वार्षिक महोत्सव मनाया जाएगा। यह आयोजन बाबा मुखराम दास, बाबा बलदेव दास और बाबा दुधाधारी के सम्मान में होगा।
बाबा मुखराम दास सेवा सोसायटी के प्रधान जितेंद्र कौशिक ने बताया कि महोत्सव में धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे। हरियाणा कला परिषद के सौजन्य से शिव मंदिर प्रांगण में सांग प्रस्तुत किए जाएंगे।
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सांग कलाकार रामशरण अत्री 16 और 17 सितंबर को प्रस्तुति देंगे। इसके बाद 18 सितंबर को विकास पासौरिया आध्यात्मिक सत्संग प्रस्तुत करेंगे। 17 सितंबर की रात जागरण का आयोजन किया जाएगा।
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इसमें सनातन धर्म जागरण मंडल भिवानी के कलाकार बाबा के भजन गाएंगे। 18 सितंबर शुक्रवार को सुबह 8 बजे हवन यज्ञ संपन्न होगा। इसके बाद सुबह 10:30 बजे से भंडारा प्रारंभ होगा।
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