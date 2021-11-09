Bhiwani News: जिला स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता 15 को कुंगड़ में

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बवानीखेड़ा। गांव कुंगड़ के खेल स्टेडियम में 15 सितंबर को जिलास्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। एमेच्योर कबड्डी विकास समिति के सचिव विकास चहल ने इस संबंध में जानकारी दी।चहल ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को अपने साथ पासपोर्ट साइज के फोटो लाने होंगे। इसके अतिरिक्त, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।विकास चहल ने कहा कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन जिला स्तरीय भिवानी की कबड्डी टीम के लिए किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी बाद में जिला हिसार के भैणी भिवानी रोहिल्या गांव में होने वाली राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।