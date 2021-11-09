Bhiwani News: सिटी के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Mon, 14 Sep 2026 12:26 AM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में समाधान शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।
धार्मिक
भागवत कथा : जुई के श्याम मंदिर में भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
भागवत कथा : गांव बापोड़ा स्थित माई वाला मंदिर में भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
सोना : 1,52,655 प्रति दस ग्राम
चांदी : 2,34,886 प्रति किलोग्राम
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लघु सचिवालय : लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में समाधान शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।
धार्मिक
भागवत कथा : जुई के श्याम मंदिर में भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
भागवत कथा : गांव बापोड़ा स्थित माई वाला मंदिर में भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
सोना : 1,52,655 प्रति दस ग्राम
चांदी : 2,34,886 प्रति किलोग्राम