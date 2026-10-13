{"_id":"6ace13e24127d9dd750fe9dd","slug":"video-jjp-protests-over-delays-in-crop-procurement-and-payments-to-farmers-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"किसानों की फसल खरीद और भुगतान में देरी पर जजपा का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भिवानी। शहर की अनाज मंडी में जजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर किसानों की फसल खरीद, उठान और भुगतान में देरी का मुद्दा उठाया। जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा और जिला प्रभारी कृष्ण बजीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार पर किसानों से किए वादे पूरे नहीं करने के आरोप लगाए। जजपा नेताओं ने कहा कि मंडियों में बाजरे की सरकारी खरीद, एमएसपी, भावांतर भरपाई योजना और धान के उठान को लेकर किसान परेशान हैं। जितेंद्र शर्मा ने बाजरे के घोषित मूल्य का लाभ पात्र किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने तथा मंडियों में बारदाना, स्टाफ, परिवहन और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग की। कृष्ण बजीणा सहित अन्य नेताओं ने नमी के नाम पर कथित कटौती, पराली प्रबंधन और फसल खरीद संबंधी शर्तों पर सवाल उठाए। किसानों को फसल बेचने के बाद भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। जजपा ने बाजरे की खरीद सुचारु करने, भावांतर राशि समय पर जारी करने, धान का तत्काल उठान और एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने की मांग की।

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