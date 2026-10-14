{"_id":"6acf5347e1950bd5b10ddbf9","slug":"video-farmers-stage-a-sit-in-at-bhiwanis-new-grain-market-alleging-failure-to-procure-crops-at-msp-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी की नई अनाज मंडी में किसानों का धरना, एमएसपी पर फसल खरीद नहीं होने का लगाया आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नई अनाज मंडी में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं खरीदी जा रही है। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों के हितों को लेकर समय पर उचित कदम नहीं उठा रही है, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरने के दौरान किसानों ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखीं और फसलों की खरीद व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। किसानों ने कहा कि उनकी फसल की खरीद निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि उन्हें अपनी उपज का उचित दाम मिल सके। वहीं, इस मामले में मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर योगेश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मंडी में किसानों की फसल की समय पर खरीद की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। किसानों के आरोपों और मार्केट कमेटी के पक्ष के बीच मंडी में फसल खरीद व्यवस्था का मुद्दा चर्चा में रहा।

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