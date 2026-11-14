अंबाला शहर की कॉस्मेटिक मार्केट में चोरों के हौसले बुलंद, व्यापारियों ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार

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शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र कॉस्मेटिक मार्केट में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से व्यापारियों में भारी रोष और भय का माहौल है। बेखौफ चोरों के बढ़ते हौसलों को देखते हुए जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान लक्की जुनेजा तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी राम रतन ने संयुक्त रूप से अंबाला के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की गुहार लगाई है। व्यापारियों ने स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि बाजार क्षेत्र में रात्रि पुलिस गश्त को अनिवार्य और सख्त किया जाए, ताकि भविष्य में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। व्यापारियों का कहना है कि बीते कुछ समय से कॉस्मेटिक मार्केट और आसपास के इलाकों में असामाजिक तत्वों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोर आए दिन दुकानों के ताले तोड़ने या सामान पार करने की फिराक में रहते हैं। कई दुकानदारों को इन घटनाओं के कारण भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। दिन भर मेहनत करने के बाद रात को दुकानें बंद कर घर जाने वाले व्यापारी अब अपनी पूंजी और सामान की सुरक्षा को लेकर हर पल चिंतित रहते हैं। बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद चोरों के मन में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर जनरल मर्चेंट के प्रधान लक्की जुनेजा और भाजपा समाजसेवी राम रतन ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्र की जमीनी हकीकत से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कॉस्मेटिक मार्केट शहर का बेहद व्यस्त और संवेदनशील व्यावसायिक क्षेत्र है, जहां लाखों रुपये का माल दुकानों में रखा रहता है। रात्रि के समय पुलिस की नियमित गश्त न होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने मांग की कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बाजार के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर पुलिस पीसीआर और राइडर्स की तैनाती सुनिश्चित की जाए, साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से सख्ती से पूछताछ हो। दोनों प्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि पुलिस प्रशासन व्यापारियों की इस जायज मांग पर तत्काल संज्ञान लेगा। पुलिस अधीक्षक ने भी प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि कॉस्मेटिक मार्केट सहित पूरे शहर के बाजारों में रात्रि गश्त बढ़ाई जाएगी तथा संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, ताकि व्यापारी वर्ग बिना किसी डर के अपना व्यापार कर सके।

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