फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   What should we learn from Krishna on Krishna Janmashtami?

कृष्ण जन्माष्टमी पर हमें कृष्ण से क्या सीखना चाहिए!

Fri, 04 Sep 2026 08:29 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:29 PM IST
What should we learn from Krishna on Krishna Janmashtami?
कृष्ण जन्माष्टमी पर हमें कृष्ण से क्या सीखना चाहिए! बातचीत, किरण दुबे, शिक्षिका
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

VIDEO: फिरोजाबाद में टेलीग्राम के जरिए बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो बेचने का आरोप, महिला गिरफ्तार; 100-500 रुपये लेती थी रकम

Woman Arrested in Firozabad for Allegedly Selling Child Sexual Abuse Videos Through Telegram Group
Firozabad
04 Sep 2026

पठानकोट के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां बनने का सिलसिला जारी, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

Illegal colonies continue to spring up in the restricted zone of Pathankot; questions raised regarding the administration's functioning.
Chandigarh-Punjab
04 Sep 2026

फरीदकोट में कैबिनेट मंत्री हरदीप मुंडियां का दावा, सरकार ने तोड़ी नशे की सप्लाई लाइन

Cabinet Minister Hardeep Mundian claims in Faridkot that the government has broken the drug supply line.
Chandigarh-Punjab
04 Sep 2026

सोलन: जन्माष्टमी पर सुबाथू में निकली प्रभात फेरी, भजन-कीर्तन से गूंजा बाजार

janmashtami subathu prabhat pheri solan krishna janmotsav
Solan
04 Sep 2026

ये कैसा सिस्टम: शहडोल में बच्चों से कराई स्कूल के छज्जे की सफाई, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल; जांच के आदेश

Shahdol Outrage After Primary School Children Made to Clean Sunshade Amid Rain Education Dept Orders Inquiry
Madhya Pradesh
04 Sep 2026
विज्ञापन

जीरकपुर में तेज बारिश से पटियाला चौक में जलभराव

Heavy rain in Zirakpur causes waterlogging at Patiala Chowk
Mohali
04 Sep 2026

मोहाली में बारिश के बीच भी मोर्चे पर डटे किसान

Farmers stand firm at the protest site in Mohali despite the rain.
Mohali
04 Sep 2026
विज्ञापन

गुरुहरसहाए में सरकारी स्कूलों के सफाई कर्मचारियों व चौकीदारों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

Sanitation workers and watchmen of government schools staged a protest against the government in Guruhar-Sahai.
Chandigarh-Punjab
04 Sep 2026

औरैया के तिरकों गांव में सड़क से महज आठ फीट की ऊंचाई पर झूल रही एलटी लाइन

An LT line is dangling just eight feet above the road in Tirakon village Auraiya
Auraiya
04 Sep 2026

Jaipur: नाम वापसी के बाद बदली निकाय चुनाव की तस्वीर, 10 हजार से ज्यादा प्रत्याशी मैदान से बाहर

Jaipur: नाम वापसी के बाद बदली निकाय चुनाव की तस्वीर, 10 हजार से ज्यादा प्रत्याशी मैदान से बाहर
Rajasthan
04 Sep 2026

भिवानी के 34 स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली-ईसीजी सुविधा शुरू, ग्रामीणों को मिलेगी तत्काल हार्ट रिपोर्ट

Tele-ECG facility launched at 34 health centers in Bhiwani; villagers to get instant heart reports.
Bhiwani
04 Sep 2026

Video: अमेठी में 18 घंटे बाद दो किमी दूर मिला नाले में डूबे युवक का शव

Video: अमेठी में 18 घंटे बाद दो किमी दूर मिला नाले में डूबे युवक का शव
Amethi
04 Sep 2026

Video: अमेठी में फरार शातिर ठग पर पुलिस का शिकंजा, घर पर चस्पा की नोटिस

Video: अमेठी में फरार शातिर ठग पर पुलिस का शिकंजा, घर पर चस्पा की नोटिस
Amethi
04 Sep 2026

Video: छात्रा से छेड़छाड़ का किया विरोध तो चाकुओं से किया लहूलुहान

Video: छात्रा से छेड़छाड़ का किया विरोध तो चाकुओं से किया लहूलुहान
Lucknow
04 Sep 2026

अंकित बालियान हत्याकांड: सत्यम-आर्यन पर 1-1 लाख का इनाम, दो राज्यों की पुलिस तलाश में

अंकित बालियान हत्याकांड: सत्यम-आर्यन पर 1-1 लाख का इनाम, दो राज्यों की पुलिस तलाश में
Chandigarh-Haryana
04 Sep 2026

फरीदाबाद में बदला मौसम: तेज बारिश से जन्माष्टमी के पंडाल प्रभावित, उमस भरी गर्मी से मिली राहत

Weather changes in Faridabad relief from humid heat
Faridabad
04 Sep 2026

Video: दिल्ली स्कूल राज्य फेंसिंग चैंपियनशिप में अंडर-17 खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

Impressive performance by Under-17 players at Delhi School State Fencing Championship
Delhi
04 Sep 2026

जंतर-मंतर मामला: संजय पर हमले को लेकर थाने पहुंचे सीजेपी नेता, पप्पू यादव ने भी दिया धरना

CJP leaders reached police station regarding attack on Sanjay in Jantar Mantar incident
Delhi
04 Sep 2026

नूंह: पुलिस टीम पर फायरिंग और हमले के दो दोषियों को 5-5 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

Two convicted of firing at and attacking a police team in Nuh sentenced to five years in prison each
Nuh
04 Sep 2026

ग्रेटर नोएडा: यूजीसी के विरोध में दादरी से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च, राष्ट्रपति के नाम देंगे ज्ञापन

Foot march from Dadri to Collectorate in Greater Noida in protest against UGC
Noida
04 Sep 2026

फरीदाबाद स्टेशन पर झेलम एक्सप्रेस में भारी भीड़, धक्का-मुक्की के बीच चढ़े यात्री

Heavy rush on Jhelum Express at Faridabad station
Faridabad
04 Sep 2026

नूंह: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास अवैध ढाबों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा तैनात

Bulldozer action against illegal dhabas near the Delhi-Mumbai Expressway.
Nuh
04 Sep 2026

फरीदाबाद: स्नातक कक्षाओं में दाखिले की तिथि फिर बढ़ी, अब 15 सितंबर तक प्रवेश ले सकेंगे छात्र

Admission dates for undergraduate classes in Faridabad extended again.
Faridabad
04 Sep 2026

झज्जर में सफाई कर्मचारी मुंडन करवा अर्धनग्न होकर सड़कों पर उतरे कर्मचारी

Sanitation workers in Jhajjar took to the streets bare-chested and with their heads shaved.
Jhajjar/Bahadurgarh
04 Sep 2026

नोएडा: जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, आधी रात तक चलेगा उत्सव

devotees thronged ISKCON temple in Noida on Janmashtami
Noida
04 Sep 2026

फरीदाबाद: सफाई कर्मचारियों ने बीके चौक पर डाला कूड़ा, दुर्गंध से राहगीरों का निकलना हुआ मुश्किल

Sanitation workers dumped garbage at BK Chowk in Faridabad
Faridabad
04 Sep 2026

सोलन मालरोड पर देर रात हुई वारदात के सबूत जुटाए, पुलिस और मेडिकल टीम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

solan mall road late night incident police-investigation accused arrested
Solan
04 Sep 2026

बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारियों के समर्थन में उतरा नागरिक मंच, सरकार पर लगाया दमन का आरोप

Citizens' forum in Bahadurgarh comes out in support of sanitation workers; accuses government of repression.
Jhajjar/Bahadurgarh
04 Sep 2026

मोहाली में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च

Farmers held a tractor march in Mohali
Chandigarh-Punjab
04 Sep 2026

रामपुर बुशहर: कल्पा में 353 एनसीसी कैडेट्स को मिला अनुशासन और नेतृत्व का मंत्र, ग्रामीण जीवन से भी होंगे रूबरू

kalpa ncc vibrant village combined annual training camp 2026
Rampur Bushahar
04 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed