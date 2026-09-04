{"_id":"6a9adc979bf5100e60076235","slug":"video-crowds-of-devotees-throng-gita-vatika-for-the-krishna-janmotsav-celebration-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"गीता वाटिका में कृष्ण जन्मोत्सव पर उमड़ी आस्था की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गीता वाटिका में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बारिश की बूंदें भी मानो इस बात का उद्घोष कर रही थीं कि आज कान्हा पधारने वाले हैं। मौसम की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन्मोत्सव में शामिल होने पहुंचे। पूरा परिसर भगवान श्रीकृष्ण के जयकारों और भजन-कीर्तन से गूंजता रहा। रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट ने वाटिका की भव्यता बढ़ा दी। कान्हा के जन्म की घड़ी जैसे-जैसे करीब आती गई, श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ता गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आया। श्रद्धालु जन्मोत्सव के साक्षी बनने के लिए घंटों इंतजार करते रहे।

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