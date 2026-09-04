{"_id":"6a9adc8c33321d458101d42d","slug":"video-key-news-highlights-from-the-gorakhpur-basti-division-so-far-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर बस्ती मंडल की अभी तक की खास खबरें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नेपाल में राहत की खबर — भोटेकोशी-त्रिशूली नदी क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ के बाद सुरंग में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू का अभियान जारी है। आज दो मजदूरों को दस दिन बाद जिंदा बाहर निकाल लिया गया। बस्ती में स्वाइन फ्लू का मामला — जिले में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। 60 वर्षीय एक महिला ने मिला वायरस. स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों को देखते हुए कंट्रोल रूम सक्रिय किया है। नेपाल में कार हादसा — कार दुर्घटना में दो लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कुशीनगर में दर्दनाक हादसा — कंटेनर की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत की खबर है। पडरौना - कप्तानगंज का मामला गोरखनाथ मंदिर में जन्माष्टमी की भव्य तैयारी — श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को लेकर गोरखनाथ मंदिर में विशेष आयोजन किया जा रहा है। आज शाम सात बजे से रात 12 बजे तक जन्माष्टमी समारोह होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

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