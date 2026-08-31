जंगल कौड़िया टोल पर हंगामा, लोकल टोल वसूली का विरोध

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गोरखपुर-सोनौली मार्ग के जंगल कौड़िया टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों से टोल वसूले जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को पीपीगंज व्यापार मंडल और जंगल कौड़िया के स्थानीय निवासी टोल प्लाजा पर पहुंचे और टोल मैनेजर राजेंद्र सिंह से मुलाकात की।स्थानीय लोगों ने मांग की कि उनका टोल माफ किया जाना चाहिए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। लोगों का कहना था कि इस सड़क पर स्थानीय निवासियों का टोल हमेशा से माफ रहा है और आगे भी माफ रहना चाहिए।

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