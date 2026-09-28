सीएम करेंगे विजेताओं को सम्मानित, आयोजन में कला व संस्कृति की झलक भी दिखेगी

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अमर उजाला के बाल मेला सम्मान समारोह में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। बच्चों की प्रतिभा को सम्मान देने वाले इस खास आयोजन में गोरखपुर की कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। समारोह स्थल पर लगाए गए खास स्टॉल में गोरखपुर की प्रसिद्ध टेराकोटा कला से तैयार उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। मिट्टी को आकार देकर बनाई गई ये कलाकृतियां गोरखपुर की पहचान का हिस्सा हैं। टेराकोटा के खूबसूरत उत्पादों के जरिए यहां स्थानीय कारीगरों के हुनर को भी मंच मिल रहा है। इस स्टॉल पर टेराकोटा से तैयार अलग-अलग तरह के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। खास बात यह है कि इन उत्पादों के पीछे सिर्फ कला नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी परंपरा और कारीगरों की मेहनत भी जुड़ी है।

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