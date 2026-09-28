सीएम को हाथों सम्मानित होंगे बच्चो, बच्चों में उत्साह

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अमर उजाला के बाल मेले में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए आज का दिन बेहद खास है। पिछले दो बाल मेलों में अलग-अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले इन बच्चों से हमने जाना कि उन्होंने अपनी प्रतिभा को किस तरह मंच दिया और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों सम्मान मिलने को लेकर उनके मन में क्या उत्साह है।

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