गोरखपुर: नशामुक्ति और स्वच्छता का संदेश लेकर निकले छात्र-छात्राएं

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बांसगांव स्थित जवाहर लाल नेहरू डिग्री कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने नशामुक्ति एवं स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। इसके जरिए क्षेत्रवासियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करते हुए नशे से दूर रहने और स्वच्छता अपनाने की अपील की गई।

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