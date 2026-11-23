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गोरखपुर: येसु ख्रीस्त राजा पर्व पर विशेष प्रार्थना, मसीही समाज ने निकाला कैंडल जुलूस

अनुराग रंजन

Updated Mon, 23 Nov 2026 10:58 AM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 10:58 AM IST







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गोरखपुर के सिविल लाइंस स्थित कार्मल स्कूल में गोरखपुर कैथोलिक धर्मप्रांत की ओर से येसु ख्रीस्त राजा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर विशेष प्रार्थना हुई। इसके बाद मसीही समाज के लोगों ने कैंडल जुलूस निकालकर पर्व में श्रद्धा और आस्था के साथ भाग लिया। ... और पढ़ें

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