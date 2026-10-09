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शारदीय नवरात्र: सजने लगे बाजार, 40 से 250 रुपये तक के कलश उपलब्ध

अनुराग रंजन

Updated Fri, 09 Oct 2026 02:53 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 02:53 PM IST







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गोरखपुर में शारदीय नवरात्र को लेकर बाजार सजने लगे हैं। कलश स्थापना के लिए खूबसूरत कलशों की बिक्री शुरू हो गई है। बाजार में 40 से 50 रुपये से लेकर 200 से 250 रुपये तक के कलश उपलब्ध हैं। ... और पढ़ें

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