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गोरखपुर: कबड्डी चैंपियनशिप के लिए सीनियर बालिका खिलाड़ियों ने दिया ट्रायल

अनुराग रंजन

Updated Mon, 02 Nov 2026 04:10 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 04:10 PM IST

बाराबंकी में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय सीनियर बालिका वर्ग कबड्डी चैंपियनशिप के लिए गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला टीम का चयन ट्रायल हुआ। इसमें सीनियर बालिका वर्ग की खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। ... और पढ़ें

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