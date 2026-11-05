गोरखपुर: मौसम के उतार-चढ़ाव से बढ़ीं मौसमी बीमारियां

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गोरखपुर में ठंड की शुरुआत और मौसम में उतार-चढ़ाव के बीच मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। जिला अस्पताल की मेडिसिन ओपीडी में सामान्य दिनों की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द और उल्टी-दस्त की शिकायत लेकर बच्चे, बुजुर्ग और बड़े अस्पताल आ रहे हैं। डॉक्टर ने ठंड से बचाव, खानपान में सावधानी और लक्षण दिखने पर समय से उपचार कराने की सलाह दी है।

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