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सिद्धार्थनगर: हसवापार में लंगूर के आतंक से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन

अनुराग रंजन

Updated Sun, 25 Oct 2026 02:20 PM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 02:20 PM IST







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सिद्धार्थनगर के मिठवल विकास क्षेत्र स्थित हसवापार गांव में लंगूर की चहलकदमी से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर उसे पकड़ने की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार, धान की दौनी के दौरान लंगूर ट्रैक्टर पर बैठ गया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। ... और पढ़ें

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