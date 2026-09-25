यूपी: ओमान में मिसाइल हमले में देवरिया के सूरज की मौत, मर्चेंट नेवी में था; भारत आ रहे जहाज पर हुआ हमला
करमाजीतपुर गांव निवासी ओमप्रकाश यादव का पुत्र सूरज यादव रोजगार के सिलसिले में अगस्त माह में ओमान गया था। वह मर्चेंट नेवी में कार्यरत था। बताया गया कि सूरज जिस वाणिज्यिक जहाज पर तैनात था, वह ओमान से भारत की ओर आ रहा था। इसी दौरान बुधवार को जहाज पर मिसाइल हमला हो गया। हमले में सूरज की मौत हो गई।
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ओमान में वाणिज्यिक जहाज पर हुए मिसाइल हमले में गौरी बाजार क्षेत्र के कर्मजीतपुर गांव निवासी सूरज यादव की मौत हो गई। बुधवार देर रात सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक सूरज मर्चेंट नेवी में कार्यरत था और अगस्त में रोजगार के लिए ओमान गया था। भारत आ रहे जहाज पर हमले में उसकी जान चली गई।
परिवार पार्थिव शरीर के भारत आने का इंतजार कर रहा है, गांव में शोक का माहौल है। करमाजीतपुर गांव निवासी ओमप्रकाश यादव का पुत्र सूरज यादव रोजगार के सिलसिले में अगस्त माह में ओमान गया था। वह मर्चेंट नेवी में कार्यरत था। बताया गया कि सूरज जिस वाणिज्यिक जहाज पर तैनात था, वह ओमान से भारत की ओर आ रहा था।