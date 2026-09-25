{"_id":"6ab62683033142cc340e8830","slug":"video-decomposed-body-of-a-young-man-found-in-the-water-tank-operators-room-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"जलकल टंकी के ऑपरेटर रूम में मिला युवक का सड़ा-गला शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चौरी चौरा थाना क्षेत्र के चौरा गांव के चकदेइया मोड़ पर जलकल की टंकी परिसर के ऑपरेटर कमरे में शुक्रवार को 27 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला। आसपास के लोगों को दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है, चेहरा पूरी तरह सड़ गया है। काले रंग का सफेद पट्टीदार लोवर पहने युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

... और पढ़ें