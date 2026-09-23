रामडीह पंचायत में जांच के दौरान अभिलेखों पर उठे सवाल, हस्ताक्षरों के नमूने लिए

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सिकरीगंज थाना क्षेत्र क़े विकासखंड उरुवा की ग्राम पंचायत रामडीह में विकास कार्यों और अभिलेखों में कथित अनियमितताओं की शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच टीम पहुंची। टीम ने पंचायत सचिवालय, सार्वजनिक शौचालय और अमृत सरोवर समेत विभिन्न कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। अभिलेखों की जांच के दौरान कई बिंदुओं पर शिकायतकर्ता ने आपत्तियां दर्ज कराईं।

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