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गणपति बप्पा मोरया’ के जयघोष से गूंजा सिकरीगंज, नम आंखों से दी विदाई

Rohit Singh

Updated Wed, 23 Sep 2026 01:20 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 01:20 PM IST







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सिकरीगंज क्षेत्र में गणेश चतुर्थी पर स्थापित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का रविवार को श्रद्धा और उल्लास के बीच विसर्जन किया गया। विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ‘गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयघोष से सिकरीगंज का माहौल भक्तिमय हो गया। ... और पढ़ें

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