पीएसी में मलखम्भ का दम, लखनऊ के खिलाड़ी का शानदार करतब

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गोरखपुर के 26वीं वाहिनी पीएसी परिसर में 13वीं अंतर वाहिनी मध्य जोन मलखम्भ प्रतियोगिता 2026 चल रही है। दूसरे दिन बुधवार को 32वीं वाहिनी लखनऊ के खिलाड़ियों ने अपनी कला से सबका दिल जीत लिया। पोल मलखम्भ पर एक के बाद एक हैरतअंगेज करतब देख दर्शक दंग रह गए।

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