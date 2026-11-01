Gorakhpur News: विहिप गोरक्ष प्रांत की बैठक में संगठन मजबूती और चुनौतियों पर मंथन

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प्रांत संगठन मंत्री दीपेश ने उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। दीपेश ने सभी जिला और प्रखंड की समितियों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत सामाजिक माध्यम विस्तार, दुर्गा वाहिनी सेवा प्रकल्प और विशेष संपर्क के कार्यक्रम शामिल थे। धर्माचार्य आयाम के कार्यक्रमों को भी उत्साहपूर्वक करने को कहा गया। बैठक में अशोक सिंघल जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम और हित चिंतक अभियान को प्रखंड स्तर तक प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया। अधिक लोगों को जोड़ने के लिए अशोक सिंघल पर आधारित एक पुस्तक और हिंदू विश्व के विशेषांक का प्रांत में लोकार्पण हुआ। हर जिले में संस्कार प्रमुख की नियुक्ति का संकल्प लिया गया। विभिन्न मत-पंथ-संप्रदाय हेतु संपर्क, सेवा, विशेष संपर्क और प्रचार-प्रसार प्रमुखों की नियुक्ति का निर्णय हुआ। जिला स्तर पर नियमित मासिक बैठकों की अनिवार्यता पर भी जोर दिया गया।