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गोरखपुर: छठ पर्व की तैयारियां शुरू, बाजार में सजीं दउरा-सुपली की दुकानें

अनुराग रंजन

Updated Thu, 12 Nov 2026 04:27 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 04:27 PM IST







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लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर गोरखपुर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में दउरा और सुपली की दुकानें सज गई हैं। इस बार खरीदारों के लिए बाबाधाम और गोड़ा वाले दउरा भी उपलब्ध हैं। ... और पढ़ें

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