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अमर उजाला अपना अपार्टमेंट अभियान : सहारा स्टेट की सड़कों पर गड्ढे, पानी के लिए 24 घंटे का इंतजार

अनुराग रंजन

Updated Wed, 07 Oct 2026 11:58 AM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 11:58 AM IST







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तारामंडल स्थित सहारा स्टेट कभी शहर की बेहतर और व्यवस्थित कॉलोनियों में शुमार था। आज यहां की बदहाल व्यवस्थाएं लोगों की परेशानी की कहानी बयां कर रही हैं। कहीं सड़कें बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई हैं तो कहीं स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। पेयजल के लिए भी लोगों को कई बार 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। ... और पढ़ें

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