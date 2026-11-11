{"_id":"6af4345dc292fb3854044cc5","slug":"video-poster-launched-for-mass-wedding-ceremony-of-101-girls-by-nayi-disha-foundation-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाेरखपुर: नई दिशा फाउंडेशन के 101 कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह का पोस्टर लॉन्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाेरखपुर: नई दिशा फाउंडेशन के 101 कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह का पोस्टर लॉन्च

अनुराग रंजन

Updated Wed, 11 Nov 2026 02:54 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 02:54 PM IST







Link Copied



नई दिशा फाउंडेशन की ओर से 29 नवंबर को आयोजित होने वाले 101 कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह के पोस्टर का विमोचन करतीं सुधा मोदी, मंजू अग्रवाल, मंकेश्वर नाथ पांडेय, अशोक मोदी और अन्य। ... और पढ़ें

विज्ञापन