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गोरखपुर: गोविवि की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 16 कॉलेजों के खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

अनुराग रंजन

Updated Tue, 24 Nov 2026 05:54 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 05:54 PM IST







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दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 16 कॉलेजों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच पदक जीतने के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 400 और 1500 मीटर दौड़ में छात्राओं का दबदबा रहा। खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी ताकत लगाई। ... और पढ़ें

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