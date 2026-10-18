{"_id":"6ad4b484df75c16a92016da9","slug":"video-newly-elected-office-bearers-of-bar-collectorate-association-take-oath-in-gola-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: गोला में बार कलेक्ट्रेट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर: गोला में बार कलेक्ट्रेट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ

अनुराग रंजन

Updated Sun, 18 Oct 2026 05:29 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 05:29 PM IST







Link Copied



गोला तहसील सभागार में शनिवार शाम बार कलेक्ट्रेट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रमोद पांडेय ने पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। ... और पढ़ें

विज्ञापन