किसान आत्महत्या प्रकरण: शव घर में रखकर सुबह थाने कूच का एलान, गोरखपुर विवि के कुलपति के खिलाफ दी तहरीर
बहेड़ी में किसान भगवान सिंह की खुदकुशी के मामले में परिजनों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केपी सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। मांगें पूरी न होने तक परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। रविवार को थाने कूच का ऐलान किया गया है।
विस्तार
बरेली के बहेड़ी में किसान भगवान सिंह की खुदकुशी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं गोरखपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के मौजूदा कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पीड़ित परिवार ने शनिवार शाम तहरीर दे दी। जमीन का मालिकाना हक मिलने व डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजे की मांग भी उठाई। इन मांगों को लेकर शाम तक शव घर पर ही रखा रहा। परिजनों की जिद है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। रविवार सुबह थाने कूच का एलान भी किया है।
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शनिवार को भगवान सिंह (55 वर्ष) के शव का सुबह 10 बजे ही पोस्टमॉर्टम करा दिया गया। दोपहर ढाई बजे शव गांव लाया गया। यहां सिख समुदाय सहित ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक के पुत्र भाग सिंह व साले गुरमुख सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात ही डीएम और एसएसपी से बात हुई थी। परिजनों की मांग है कि सुसाइड नोट में जिन पांच लोगों के नाम हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। परिजन के अनुसार, जिस 12 एकड़ जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा कराकर दाखिल-खारिज करा लिया गया है। वह वापस उनके नाम दर्ज की जाए। शासन से डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजे की भी मांग की है।
मृतक के बहनोई उत्तराखंड के भाजपा नेता सुखदेव सिंह नामधारी परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं। चुनावी माहौल में विपक्षी व किसान संगठनों के नेता भी पचपेड़ा आ गए हैं। एहतियात के तौर पर बहेड़ी के अलावा शेरगढ़, शीशगढ़, भोजीपुरा और देवरनिया थानों की पुलिस गांव में तैनात कर दी गई है। एसएसपी अनुराग आर्य बहेड़ी थाने में कैंप कर रहे हैं। एसपी सिटी, एसपी उत्तरी, एडीएम प्रशासन समेत कई अधिकारी गांव में मौजूद हैं।
ससुर भगत सिंह का ऐलान, परिवार सहित दे दूंगा जान
भगवान सिंह के ससुर भगत सिंह ने सिख संगत के बीच प्रेसवार्ता कर ऐलान किया कि अगर उनकी तहरीर पर रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सहित उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ तो वह गुरुद्वारे में सभी सिखों को इकट्ठा करके थाने पहुंचेंगे। थाने के गेट पर शव रखकर प्रदर्शन होगा। अगर उसके बाद भी मुकदमा नहीं हुआ तो भगत सिंह अपनी बेटी और भगवान सिंह के दोनों बच्चों के साथ थाने के गेट पर आत्मदाह कर लेंगे। उनके इस ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है।
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