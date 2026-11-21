बरेली के बहेड़ी में किसान भगवान सिंह की खुदकुशी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं गोरखपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के मौजूदा कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पीड़ित परिवार ने शनिवार शाम तहरीर दे दी। जमीन का मालिकाना हक मिलने व डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजे की मांग भी उठाई। इन मांगों को लेकर शाम तक शव घर पर ही रखा रहा। परिजनों की जिद है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। रविवार सुबह थाने कूच का एलान भी किया है।

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किसान संगठनों के नेता भी पहुंचे

मृतक के बहनोई उत्तराखंड के भाजपा नेता सुखदेव सिंह नामधारी परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं। चुनावी माहौल में विपक्षी व किसान संगठनों के नेता भी पचपेड़ा आ गए हैं। एहतियात के तौर पर बहेड़ी के अलावा शेरगढ़, शीशगढ़, भोजीपुरा और देवरनिया थानों की पुलिस गांव में तैनात कर दी गई है। एसएसपी अनुराग आर्य बहेड़ी थाने में कैंप कर रहे हैं। एसपी सिटी, एसपी उत्तरी, एडीएम प्रशासन समेत कई अधिकारी गांव में मौजूद हैं।

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मृतक के परिवार ने जो तहरीर दी है, उसमें कुलपति जैसे बड़े नाम हैं। शासन स्तर पर जानकारी दी गई है। वहां से निर्देश मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। परिवार को भरोसा दिलाया गया है कि उनकी पूरी मदद की जाएगी।