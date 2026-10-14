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गोरखपुर: मिशन शक्ति 6.0 के तहत छात्रा सृष्टि यादव बनीं एक दिन की चौरी चौरा थाना प्रभारी

अनुराग रंजन

Updated Wed, 14 Oct 2026 03:11 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 03:11 PM IST







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गोरखपुर के चौरी चौरा थाने में मिशन शक्ति 6.0 अभियान के तहत बुधवार को सेंट्रल पब्लिक एकेडमी की कक्षा 11 की छात्रा सृष्टि यादव को एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने थाने में आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं। जमीन संबंधी विवाद के एक मामले में उन्होंने शांतिभंग के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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