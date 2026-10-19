गोरखपुर: सिकरीगंज में नवमी पर दुर्गा पंडालों में उमड़ी भीड़

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शारदीय नवरात्र की नवमी पर सिकरीगंज कस्बे में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कस्बे में करीब आधा दर्जन स्थानों पर स्थापित प्रतिमाओं के दर्शन के लिए सुबह से देर शाम तक भक्त पहुंचते रहे। आकर्षक ढंग से सजाए गए पूजा पंडाल मां के जयकारों से गूंजते रहे।

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