{"_id":"6ad4a6f0bc255bb0ee01cd82","slug":"video-gorakhpurs-open-drains-pose-deadly-risk-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला संवाद: गोरखपुर में खुले नाले बन रहे जानलेवा, हादसे के इंतजार में जिम्मेदार?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर में खुले नाले राहगीरों, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। कई जगह नालों पर ढक्कन नहीं हैं और न ही बैरिकेडिंग व चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। अमर उजाला संवाद के तहत लोगों ने इस समस्या पर चिंता जताते हुए नालों को ढकने, खतरनाक स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम करने और जिम्मेदार विभाग की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। सवाल है कि जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे से पहले सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेगा या नहीं।

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