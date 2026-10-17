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गोरखपुर: तूफान में उजड़ा आशियाना, तीन साल से लेखपाल के चक्कर लगा रही पीड़िता
गोरखपुर की सदर तहसील में शनिवार को आयोजित तहसील समाधान दिवस में फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। असुरन निवासी शांति देवी ने बताया कि तीन साल पहले तूफान में उनका मकान ढह गया था। लेखपाल सर्वे कर चुके हैं, लेकिन करीब 10 बार चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली। वहीं, साहपुर निवासी सनोज ने जमीन विवाद का समाधान नहीं होने की शिकायत की।
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