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गोरखपुर: तूफान में उजड़ा आशियाना, तीन साल से लेखपाल के चक्कर लगा रही पीड़िता

Sat, 17 Oct 2026 06:07 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Sat, 17 Oct 2026 06:07 PM IST
Gorakhpur Woman Awaits Relief Three Years After Storm Destroys Her Home
गोरखपुर की सदर तहसील में शनिवार को आयोजित तहसील समाधान दिवस में फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। असुरन निवासी शांति देवी ने बताया कि तीन साल पहले तूफान में उनका मकान ढह गया था। लेखपाल सर्वे कर चुके हैं, लेकिन करीब 10 बार चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली। वहीं, साहपुर निवासी सनोज ने जमीन विवाद का समाधान नहीं होने की शिकायत की।
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