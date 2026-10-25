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गोरखपुर: डॉ. प्रतिभा गुप्ता की पुस्तक ‘यादों को फिर से मुस्कुराने दो’ का विमोचन

अनुराग रंजन

Updated Sun, 25 Oct 2026 01:57 PM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 01:57 PM IST







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गोरखपुर के बैंक रोड स्थित एक होटल में मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने डॉ. प्रतिभा गुप्ता की पुस्तक ‘यादों को फिर से मुस्कुराने दो’ का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रो. विश्वनाथ तिवारी, प्रो. सुरेंद्र दुबे, प्रो. अनिल राय, डॉ. राधा जीना समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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