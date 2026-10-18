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गोरखपुर: गोलघर में स्थापित की गई मां दुर्गा की प्रतिमा

अनुराग रंजन

Updated Sun, 18 Oct 2026 04:35 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 04:35 PM IST







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गोरखपुर के गोलघर में श्री श्री ऑटोमोबाइल्स दुर्गा पूजा समिति की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। नवरात्र के अवसर पर प्रतिमा के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ... और पढ़ें

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