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गोरखपुर: धर्मशाला बाजार में विद्यार्थी समिति ने स्थापित की मां दुर्गा की प्रतिमा

अनुराग रंजन

Updated Sun, 18 Oct 2026 04:41 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 04:41 PM IST







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गोरखपुर के धर्मशाला बाजार में श्री श्री दुर्गा पूजा विद्यार्थी समिति की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। नवरात्र के अवसर पर यहां श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। ... और पढ़ें

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