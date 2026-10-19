गोरखपुर: आर्यनगर के दिलेजाकपुर में स्थापित दुर्गा प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र

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गोरखपुर के आर्यनगर स्थित दिलेजाकपुर में श्री श्री दुर्गा पूजा नवयुवक समिति की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालु मां के दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रतिमा के दर्शन के लिए क्षेत्र में भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है।

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