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गोरखपुर: सिंघड़िया में युवा छात्र समिति ने स्थापित की मां दुर्गा की प्रतिमा

अनुराग रंजन

Updated Sun, 18 Oct 2026 04:44 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 04:44 PM IST







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गोरखपुर के सिंघड़िया में श्री दुर्गा पूजा युवा छात्र समिति की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। ... और पढ़ें

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