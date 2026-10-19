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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Devotees Visit Hazaripur Hanuman Temple to Offer Prayers

गोरखपुर: हजारीपुर हनुमान मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

Mon, 19 Oct 2026 11:38 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:38 PM IST
Devotees Visit Hazaripur Hanuman Temple to Offer Prayers
गोरखपुर के हजारीपुर स्थित हनुमान मंदिर में श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्तों की आवाजाही बनी हुई है।
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