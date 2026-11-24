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गोरखपुर: कार्तिक पूर्णिमा पर राप्ती में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

अनुराग रंजन

Updated Tue, 24 Nov 2026 12:26 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 12:26 PM IST







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कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रामघाट स्थित राप्ती नदी में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। सुबह से ही घाट पर श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। लोगों ने स्नान के बाद पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। ... और पढ़ें

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