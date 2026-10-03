चौरीचौरा में एल मॉडल की जगह वाई मॉडल ओवरब्रिज की मांग, व्यापारियों ने किया प्रदर्शन

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नगर पंचायत चौरीचौरा में शनिवार को अधूरे ओवरब्रिज को वाई मॉडल में बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया।व्यापारियों का कहना है कि भोपा बाजार-मुंडेरा बाजार मार्ग पर गेट संख्या 147 बी पर वाई मॉडल की जगह एल मॉडल ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। वाई मॉडल न बनने से मुंडेरा बाजार का व्यापार चौपट हो जाएगा। प्रदर्शन के दौरान राजकुमार जायसवाल, पीयूष खेतान, अमित वर्मा सहित कई व्यापारी मौजूद रहे।

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