{"_id":"6ac0def4e36693810b0c5288","slug":"video-women-observed-a-waterless-fast-for-the-well-being-of-their-children-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतान की सलामती के लिए महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर में जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) व्रत के अवसर पर महिलाओं ने संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखकर बरियारी (बड़) की पूजा की। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में सुबह से ही महिलाओं की भीड़ उमड़ी रही। महिलाओं ने परम्परागत विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और कथा सुनी।

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