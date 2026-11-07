गोरखपुर: पिपली वन के अंगार स्तूप पर मनाया गया दीपदान उत्सव

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चौरीचौरा क्षेत्र के डीहघाट स्थित पिपली वन के अंगार स्तूप पर शनिवार को दीपदान उत्सव मनाया गया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने दीप जलाकर भगवान बुद्ध को नमन किया और त्रिशरण-पंचशील का पाठ किया। मान्यता है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों की राख यहां लाकर स्तूप का निर्माण कराया गया था। शोधार्थियों के अनुसार, स्तूप के आसपास मिले प्राचीन अवशेष शोध का विषय हैं।

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