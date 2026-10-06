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गोरखपुर: मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगो को लेकर किया धरना-प्रदर्शन

अनुराग रंजन

Updated Tue, 06 Oct 2026 02:46 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 02:46 PM IST







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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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