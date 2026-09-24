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महमूद गगजनी का मुख्य उद्देश्य भारत की सनातन परंपरा को नष्ट करना था: सीएम योगी आदित्यनाथ

विकास कुमार

Updated Thu, 24 Sep 2026 04:24 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 04:24 PM IST







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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में भारतीय ज्ञान परंपरा पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 11वीं सदी में भारत पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनबी का असली मकसद केवल संपत्ति लूटना नहीं था, बल्कि देश की सनातन परंपरा को नष्ट करना था। ... और पढ़ें

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