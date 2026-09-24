'सोना-आभूषण सब ले जाओ, मंदिर मत तोड़ो': गजनवी ने क्यों ठुकराई थी पुजारियों की पेशकश? सीएम योगी ने बताया; VIDEO

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में भारतीय ज्ञान परंपरा पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 11वीं सदी में भारत पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनबी का असली मकसद केवल संपत्ति लूटना नहीं था, बल्कि देश की सनातन परंपरा को नष्ट करना था।

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सोमनाथ मंदिर का प्रसंग

सीएम योगी ने इतिहास का हवाला देते हुए बताया कि जब महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर को गिराने गया था, तब वहां के पुजारियों ने उसे मंदिर और मूर्ति को नुकसान न पहुंचाने की विनती की थी। पुजारियों ने उसकी मांग के अनुसार उसे ढेरों सोना और आभूषण देने की पेशकश भी की थी।

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गजनबी का असली इरादा

पुजारियों की इस पेशकश के जवाब में गजनबी ने कहा था कि मैं केवल लूटने के लिए नहीं आया हूं। जो भी मिलेगा, उसे तो मैं ले ही जाऊंगा, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य भारत की सनातन परंपरा को नष्ट करना है।

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