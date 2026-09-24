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Gorakhpur News: महिला से पर्स छीनकर भागे बाइक सवार बदमाश

Thu, 24 Sep 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 24 Sep 2026 02:45 AM IST
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Bike-borne miscreants snatched a woman's purse and fled.
जंगल कौड़िया। पीपीगंज थाना क्षेत्र के जंगल कौड़िया चौकी अंतर्गत जीरो प्वाइंट के पास मंगलवार रात बाइक सवार दो बदमाश महिला के हाथ से पर्स छीनकर भाग गए। वारदात के बाद महिला के पति ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन एक मेडिकल स्टोर के पास वे तेज रफ्तार में फरार हो गए। पुलिस ने मौखिक सूचना के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जिंदापुर निवासी रविंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार रात करीब 8:20 बजे वह पत्नी और बच्चों के साथ बाइक से गोरखपुर से घर लौट रहे थे। जंगल कौड़िया जीरो प्वाइंट से गांव की ओर जाने के लिए जैसे ही वह सर्विस रोड पर बाईं तरफ मुड़े, पीछे से बाइक सवार दो युवक पहुंचे। आरोप है कि पीछे बैठे युवक ने उनकी पत्नी के हाथ से झपट्टा मारकर पर्स छीन लिया और दोनों बदमाश फरार हो गए।
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अचानक हुई वारदात से बाइक का संतुलन बिगड़ गया। हालांकि, परिवार के लोग बाइक से गिरने से बच गए और किसी को चोट नहीं आई। इसके बाद रविंद्र ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे एक मेडिकल स्टोर के पास चकमा देकर फरार हो गए। पीड़ित ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया है। पुलिस ने बुधवार शाम तक 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पर्स में रखे मोबाइल की लोकेशन मनीराम क्षेत्र के आसपास मिली है। पुलिस लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। पीपीगंज थाना प्रभारी राकेश रोशन सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
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