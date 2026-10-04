बहरामपुर गांव और गुरु गोरखनाथ घाट जलमग्न, आवागमन बाधित

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गोरखपुर में राप्ती और रोहिन नदियों के जलस्तर बढ़ने से बहरामपुर गांव और गुरु गोरखनाथ घाट बाढ़ के पानी से घिर गया है। घाट पर पानी भरने से श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, वहीं बहरामपुर में कई घरों में पानी घुस गया है।

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