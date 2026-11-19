विज्ञापन

-सदर सांसद रवि किशन को पत्र लिखकर दी जानकारीगोरखपुर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुज से बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने संसद सदस्य रवि किशन शुक्ला को पत्र लिखकर इस स्वीकृति से अवगत कराया है।यह नई रेलगाड़ी संख्या 19427, 19428 भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस वाया गोरखपुर संचालित होगी। भारतीय रेल का यह कदम जनसुविधा को बढ़ाने के लिए है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाना भी है। रेल मंत्रालय समय-समय पर यात्री मांग का आकलन करता है। इसके साथ ही परिचालन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इन्हीं के अनुरूप रेल सेवाओं का विस्तार किया जाता रहा है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र के माध्यम से इस संबंध में जानकारी दी।